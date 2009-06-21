Хранитель знаний и черный шаман высшей категории (ФОТО+ВИДЕО)

Он представитель одного из самых древних и почитаемых кланов. Родился со знаками перерождения и в шестнадцать лет подтвердил своё посвящение: провел в литургии девять суток.

- Если мы сегодня сделаем солнечный день, то я не удивлюсь, что через два года будут потопы, ураганы, штормы, - полагает Евгений. - В течение 70-х годов в Сибири было много наводнений. Дико таяли ледники. Вода в реках поднималась на 8, 10, 12 метров. А причиной этому послужило то, что когда у верховного шамана Якутии был ритуал посвящения, он, грубо говоря, вмешался в погоду на целый цикл.

Теперь он исцеляет души и тела нуждающихся. В буквальном смысле ставил людей на ноги, когда врачи опускали руки. Погоду в его доме диктуют священные идолы: в огороде бурхан — он оберегает семью, а рядом хранитель жилища — тандем из черепов лошади и быка.

- Это одна из традиционных форм, которая связывает дом с окружающим миром и обеспечивает покровительство всех духов, которые здесь живут, - считает Евгений.

Черный шаман давно живет в единении с природой: держит коз, кстати, их чертова дюжина, овцы, гуси, куры, кролики и утки. Уследить за всеми помогает жена и маленькая дочка.

За свою жизнь лекарь только раз поспорил с погодой, но, к счастью, все обошлось и теперь природа открыла для него свои подземные тайники.

Екатерина Расолько, Алексей Мартиненок, Андрей Зарецкий и Руслан Гринкевич