Храм в честь иконы Божьей матери "Державная" освятили сегодня в столице

Он разместился на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря. Строительство обители велось 8 лет. Отделочными работами и росписью занимались сами монахини и прихожане. Храм оформили в лучших традициях православного зодчества. Его стены украшают фрески, чеканка, мозаика из натурального камня. Державный храм строили как приходской. В нём будут проходить все праздничные богослужения, таинство венчания и крещения. А сегодня божественную литургию здесь провёл патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет.