Храм для студентов — в Витебске появилась первая в стране обособленная церковь, построенная при учебном заведении

В этой церкви большинство прихожан — студенты. Они приходят помолиться своей заступнице Святой Татьяне.

Это не только первый белорусский храм в ее честь, но и пока единственная в стране обособленная церковь, построенная при учебном заведении.

Идея открыть Свято-Татианинский приход при технологическом университете появилась у бывшего выпускника вуза — отца Александра. В 2006 году камень с грамотой в основание церкви заложил Митрополит Филарет. Так храм-палатка на территории вуза превратился в церковь с двумя приделами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Протоиерей Александр Сироткин, настоятель храма Святой мученицы Татианы:

Просим помощи для наших деток, для наших взрослых уже учащихся, чтобы они успешно сдавали экзамены, успешно получали знания, ну, и становились достойными членами нашего общества.

Елена Шилова, студентка Витебского государственного технологического университета:

Зайти в церковь, особенно когда суета учебная, паника, и не знаешь, как привести свои мысли и состояние души в порядок. Можно просто успокоиться и направить себя на путь истинный.

Ирина Тамм, студентка Витебского государственного технологического университета:

Знания есть, но приходим все равно в церковь, чтобы поставить свечку. Больше вера во все.

Витебская епархия — одна из самых крупных в Беларуси. На ее территории 120 приходов и 168 храмов. В ближайшее время их станет еще больше. Уже в этом году в Витебске запланировано открытие Успенского Собора. Он станет главной святыней области.