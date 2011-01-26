Храм для студентов — в Витебске появилась первая в стране обособленная церковь, построенная при учебном заведении

Это не только первый белорусский храм в ее честь, но и пока единственная в стране обособленная церковь, построенная при учебном заведении.
Идея открыть Свято-Татианинский приход при технологическом университете появилась у бывшего выпускника вуза — отца Александра. В 2006 году камень с грамотой в основание церкви заложил Митрополит Филарет. Так храм-палатка на территории вуза превратился в церковь с двумя приделами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Протоиерей Александр Сироткин, настоятель храма Святой мученицы Татианы:
Просим помощи для наших деток, для наших взрослых уже учащихся, чтобы они успешно сдавали экзамены, успешно получали знания, ну, и становились достойными членами нашего общества.
Елена Шилова, студентка Витебского государственного технологического университета:
Зайти в церковь, особенно когда суета учебная, паника, и не знаешь, как привести свои мысли и состояние души в порядок. Можно просто успокоиться и направить себя на путь истинный.
Ирина Тамм, студентка Витебского государственного технологического университета:
Знания есть, но приходим все равно в церковь, чтобы поставить свечку. Больше вера во все.
Витебская епархия — одна из самых крупных в Беларуси. На ее территории 120 приходов и 168 храмов. В ближайшее время их станет еще больше. Уже в этом году в Витебске запланировано открытие Успенского Собора. Он станет главной святыней области.