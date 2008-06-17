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Хозяйственный суд Минска вынес решение о незаконности продажи билетов на Первое белорусское авиашоу

17 июня 2008 16:50
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Его планировалось провести 4-6 июля на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" под Минском.

Напомним, накануне белорусский организатор представления – Благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана" – обвинил российских партнеров в невыполнении своих обязательств. В частности, по приезду российских летчиков и звезд эстрады. По информации белорусского фонда, российская компания уже начала распространение билетов. Причем их количество в несколько раз превышало возможности исторического комплекса.

Сегодня решением суда, российскому закрытому акционерному обществу запретили продавать билеты на авиашоу и проводить рекламную компанию. Впрочем, сам праздник, утверждают белорусские организаторы, состоится при любых обстоятельствах и любой погоде. Только в небе над "Линией Сталина" зрители, скорее всего, увидят белорусских авиаторов.

# общество

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