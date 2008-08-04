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Хозяйства республики используют практику работы на уборочной кампании молодых специалистов и практикантов

04 августа 2008 11:25
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Для многих колхозов - это возможность решить кадровый вопрос. А вот в "Востоке" эта проблема каждый день все ближе к решению. Михаил проделывает этот не сложный процесс сутки через двое по несколько десятков раз в день. Именно такой график работы у молодого инженера. Возраст, которого выдает только внешний вид, а вот опыта у него и на двух специалистов хватит: в колхозе он инженер по трудоемким процессам, а во время уборочной еще и руководитель сложной системы зерносушения. Больше всего работу молодых и рвение к земле ценит их непосредственное начальство. Петр Николаевич говорит, что практически все приезжие остаются.
# общество

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