Хозяйства Могилевской области первыми в Беларуси завершают сев озимых зерновых

В целом по республике эти работы планируется закончить к 30 сентября.

Озимые культуры займут более полутора миллионов гектаров. Посевные площади остались на уровне прошлого года.

Завершается уборка гречихи. Самая высокая ее урожайность в Гродненской и Могилевской областях, где с каждого гектара собирают около 17 центнеров.

Урожай в нынешнем году хороший, потребность внутреннего рынка в гречневой крупе будет полностью обеспечена за счет собственного сырья.

На финише также уборка проса и ярового рапса. Продолжается заготовка кукурузы на зеленый корм и силос. И урожай зерна ожидается неплохим: початки полностью сформированы, созрели, отличаются хорошей плотностью. Свекла собрана почти с пятой части площадей, картофель – с трети, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».