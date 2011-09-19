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Хозяйства Могилевской области первыми в Беларуси завершают сев озимых зерновых

19 сентября 2011 10:29
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В целом по республике эти работы планируется закончить к 30 сентября.

Озимые культуры займут более полутора миллионов гектаров. Посевные площади остались на уровне прошлого года.

Завершается уборка гречихи. Самая высокая ее урожайность в Гродненской и Могилевской областях, где с каждого гектара собирают около 17 центнеров.

Урожай в нынешнем году хороший, потребность внутреннего рынка в гречневой крупе будет полностью обеспечена за счет собственного сырья.

На финише также уборка проса и ярового рапса. Продолжается заготовка кукурузы на зеленый корм и силос. И урожай зерна ожидается неплохим: початки полностью сформированы, созрели, отличаются хорошей плотностью. Свекла собрана почти с пятой части площадей, картофель – с трети, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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