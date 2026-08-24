Хозяйства Беларуси продолжают поставлять продовольственное зерно в счет госзаказа

Хозяйства страны активно поставляют продовольственное зерно в счет госзаказа. Днем и ночью большегрузы идут к пунктам приемки нового урожая. Уже поставлено 530 тысяч тонн продовольственного зерна, 106 тысяч тонн рапса и 77 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Для каждой культуры – своя точка выгрузки. Процесс отлажен до минут, задержек не возникает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам доклада Президенту министр сельского хозяйства сообщил: сдача зерна по госзаказу будет завершена до 1 сентября. Работа идет опережающими темпами, а качество заложенного в стабфонды полностью соответствует нормам.