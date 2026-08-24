Хозяйства Беларуси продолжают поставлять продовольственное зерно в счет госзаказа

Хозяйства страны активно поставляют продовольственное зерно в счет госзаказа. Днем и ночью большегрузы идут к пунктам приемки нового урожая. Уже поставлено 530 тысяч тонн продовольственного зерна, 106 тысяч тонн рапса и 77 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Для каждой культуры – своя точка выгрузки. Процесс отлажен до минут, задержек не возникает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам доклада Президенту министр сельского хозяйства сообщил: сдача зерна по госзаказу будет завершена до 1 сентября. Работа идет опережающими темпами, а качество заложенного в стабфонды полностью соответствует нормам.
Одновременно с тем, как комбайны добирают последние тонны, в поле работают тракторы с пресс‑подборщиками и измельчителями. Им нужно убрать солому. Если поле не подготовить заранее, результат следующего года может оказаться ниже ожиданий. Именно сейчас закладывается основа того, что страна будет собирать через год. По оперативным данным на 21 августа, аграрии намолотили 8 миллионов 452 тысячи тонн зерновых с учетом рапса. Убрано 93 % площадей под зерно. Лен вытереблен полностью. Продолжается и кормозаготовка. Для предстоящего сева озимых уже накоплено 243 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений – это 141 % к плану.