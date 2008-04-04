Хозяйства Беларуси посеяли яровые зерновые на 10% запланированной площади

Пятую часть отведенных площадей засеяли в Брестской области, в Гомельской - почти 15%, на полях Витебской области сев яровых только начинается. Учитывая благоприятные погодные условия, темп работ растет, к массовому севу приступили уже и северные регионы. По прогнозам синоптиков, теплая и сухая погода продержится до середины апреля, поэтому задача хлеборобов - максимально задействовать технику в поле, чтобы не потерять влагу в почве.