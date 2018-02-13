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Хозяйка приюта в Воложинском районе: «Стерилизовать собаку дешевле, чем вызывать отлов»

13 февраля 2018 17:26
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Новости Беларуси. Частный приют для собак работает в Воложинском районе. Супруги Крейнис на собственные средства построили вольеры и стали заниматься обустройством собачьей жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяйка приюта в Воложинском районе: «Стерилизовать собаку дешевле, чем вызывать отлов»-1

Здесь не только кормят и поят животных-бедняг. Здесь для них ищут хозяев, причем по всему миру. Некоторые из воспитанников – обогретые, вылеченные и откормленные – нашли себе новый дом далеко за океаном.

О безграничной человеческой любви и верное собачье сердце Анастасия Хоботова.

# общество # Собаки # Фотофакт # Елена Крейнис

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