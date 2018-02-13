Хозяйка приюта в Воложинском районе: «Стерилизовать собаку дешевле, чем вызывать отлов»

Новости Беларуси. Частный приют для собак работает в Воложинском районе. Супруги Крейнис на собственные средства построили вольеры и стали заниматься обустройством собачьей жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь не только кормят и поят животных-бедняг. Здесь для них ищут хозяев, причем по всему миру. Некоторые из воспитанников – обогретые, вылеченные и откормленные – нашли себе новый дом далеко за океаном.