Хозяев домашних животных взяли под особый контроль - началась рейды по выявлению нарушений выгула собак

Новости Беларуси. Хозяев домашних животных взяли под особый контроль. Содержание и выгул собак должны строго соответствовать требованиям безопасности для окружающих.

Коммунальные службы, правоохранители и зоозащитники вышли в рейды. Всего их запланировано более сотни. В поле зрения городских служб — такие нарушения, как выгул питомцев без поводка и намордника. За это владельцам грозит административный штраф. В рамках профилактики специалисты выдают памятки, а также подсказывают, где есть специально отведенные места для прогулки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Геннадий Урбан, заместитель директора ГП «ЖЭУ №1» ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

Согласно правилам выгула собак и содержания животных там идет до 15 базовых величин. Если без поводка. А если собака нанесла вред здоровью гражданам, то это от 10 до 30 базовых величин. Запрещено в придворовых территориях, в детских садах, на детских площадках, возле школ. Есть специальные места для выгула собак. У нас отведено пять мест.