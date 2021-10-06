Хотите стать Дедом Морозом и жить в Беловежской пуще? Вот какая зарплата и условия работы у главного сказочника страны

Новости Беларуси. В Беловежской пуще ищут Деда Мороза. Поносить самую красивую седую бороду предлагают за 1 000 рублей в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беловежской пуще ищут Деда Мороза. Поносить самую красивую седую бороду предлагают за 1 000 рублей в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В требованиях к вакансии – талант дарить хорошее настроение. Плюс диплом о среднем или высшем образовании и два года опыта носить мешки с подарками.
Поместье белорусского Деда Мороза работает с 2003 года. Главный зимний персонаж живет там круглый год, а вот Снегурочка приезжает лишь в сезон новогодних праздников.