Хотите стать Дедом Морозом и жить в Беловежской пуще? Вот какая зарплата и условия работы у главного сказочника страны

Новости Беларуси. В Беловежской пуще ищут Деда Мороза. Поносить самую красивую седую бороду предлагают за 1 000 рублей в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В требованиях к вакансии – талант дарить хорошее настроение. Плюс диплом о среднем или высшем образовании и два года опыта носить мешки с подарками.