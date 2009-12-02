Хотиславское месторождение: экологической катастрофы не будет

По мнению украинской общественности разработка карьера может привести к исчезновению местных водных достопримечательностей — Шацких озер.

Хотиславское месторождение обнаружили еще в 70-х. В 90-х планировали вот-вот начать добычу мела. Однако, с распадом СССР финансирование прекратили, стройку заморозили. Сегодня с ростом цен на минеральное сырье возникла потребность вновь заняться освоением полезных ископаемых.

Иван Михайлович Киричук — один из тех, кто должен был воплощать в жизнь еще советский проект. Все эти годы начальник карьера терпеливо ждал возобновления работ. Добыча ископаемых в этих местах — золотая жила. Более 25 тысяч кубометров песка и почти 40 тысяч кубометров мела, весомый вклад в отечественную строительную отрасль и фармацевтическую промышленность. Плюс дополнительные рабочие места — здесь появится завод по производству кирпича, блоков, а главное извести.

Иван Киричук, начальник карьера:

Это месторождение уникально, такого в республике больше нет и по качеству мела, и по его залежам. Здесь практически нет отходов.

Разработчики уже дошли до мела, как вдруг украинские экологи засомневались в безопасности проекта. Месторождение находится на границе двух государств. Разработка белорусского карьера якобы может повлиять на водный баланс грунтовых вод. Как следствие — обмелеют Шацкие озера.

Владимир Белоконь, заместитель директора института экономики природопользования Государственной экологической академии последипломного образования и управления (Украина):

Нам надо сделать новый этап этих исследований и вовлечь сюда представителей Украины, чтобы мы точно понимали, что у нас есть единая точка зрения

Наши специалисты воздействие разработки мелового карьера на окружающую среду расписали до мелочей и на ближайшие 30 лет. По прогнозам белорусских учёных экологической катастрофы точно не будет, а воды станет меньше лишь в мелиоративных каналах да местной реке Рита. Но и эти потери компенсируют-за счет дополнительного канала в пограничной зоне. Кроме того, вырыто десять наблюдательных скважин. Замеры в них ведут каждые десять дней.

Виктор Музыкин, заведующий сектором центрального научно-исследовательского Института комплексного использования водных ресурсов:

Решающего влияния на Шацкие озера водоотлив Хотиславского карьера не может оказать. Я не напрасно указывал на водораздел на этой территории между Чёрным и Балтийским морями. А Шацкие озера по другую сторону водораздела.

О том, что экологической катастрофы никакой нет, свидетельствуют и колодцы деревни Сушитница. Вопреки названию, воды здесь хоть отбавляй. А ведь село — всего в нескольких километрах от месторождения.