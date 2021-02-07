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«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями

07 февраля 2021 12:34
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Новости Беларуси. Лыжная гонка «За единую Беларусь!» собрала 7 февраля неравнодушных к судьбе своей страны наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли несколько десятков участников.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-1

Соревнования проходят отдельно для мужчин и женщин. Каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра. К слову, самой юной па, которая сегодня вышла на трассу, всего шесть лет. В арсенале лыжи, хорошее настроение и национальный флаг. Спортсмены с гордостью несут символ единства.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-4

Настроены не на победу, а на участие. Потому что в единстве у нас сила. Вот сегодня мы здесь собрались для того, чтобы показать, что мы едины, мы сильны, мы народ Беларуси. И сегодня вот здесь в прекрасный зимний день хотим помериться силами в нормальной борьбе.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-7

За свою Беларусь, прекрасную страну. Показать, что мы все едины, никаких проблем на самом деле нет. На победу я не нацелен абсолютно, но здесь лучше, чем на Олимпиаде – здесь главное вообще не победа, здесь главное – участие.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-10

– Мы решили – все-таки такой прекрасный день, мероприятие такое – решили поддержать и все-таки стать на лыжи.

– Решили вспомнить.

– Но погода вас не испугала?

– Нет. Здесь мороза не чувствуется вообще.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-13

Мы все хотим объединиться. Хотим распри забыть. Хотим начать ценить все то, что было создано до этого. Хотим показать всем, что мы гордимся своей страной, гордимся своей государственностью, гордимся своим флагом. И, в общем, хотим, чтобы все наладилось.

«Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями-16

Помимо гонки, патриотов ожидает мастер класс по гиревому спорту, выступление белорусских силачей и развлекательная программа. Все участники соревнований получат памятные медали. А победители будут отмечены специальными наградами.

# Зимние виды спорта # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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