«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом
Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети», которому исполнилось уже четверть века, традиционно дарит зимнюю сказку каждому маленькому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии новогодних праздников для всех взрослых это еще один повод окружить вниманием тех, кто больше других в нем нуждается.
Накануне яркий праздник прошел в Богушевском доме-интернате. В нем проживают 254 ребенка с особенностями развития, большинству из них требуется специальный медицинский уход.
И хотя главная задача таких встреч – поддержать ребят, порадовать их сладкими подарками и просто пообщаться, не лишней бывает и помощь в решении проблем.
Так, Богушевскому интернату передали почти 27 тысяч рублей – здесь на эти деньги закупят новое технологическое оборудование для пищеблока.
Наталья Середенок, заместитель директора Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов:
Вы видите, что наши детки особенные, но, несмотря на это, этот праздник для них самый лучший. Они всегда к нему готовятся. Вы видите, какие у нас украшения. Это все сделано своими руками. Трудились как могли.
Естественно, мы всегда ждем гостей. Мы очень их любим, потому что подарки и атмосфера праздника для наших детей – это самое лучшее, что может быть, особенно в Новый год.
Дарья Колесникова, специалист по рекламе производственного объединения «Энергокомплект»:
Мы с данным интернатом дружим уже очень давно. Мы очень любим этих детишек. Они очень открытые, добрые сердцем своим. Мы хотим, чтобы каждый ребенок ощутил праздник, это волшебство, которое должно быть у каждого ребенка.