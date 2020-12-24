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«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом

24 декабря 2020 08:03
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети», которому исполнилось уже четверть века, традиционно дарит зимнюю сказку каждому маленькому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии новогодних праздников для всех взрослых это еще один повод окружить вниманием тех, кто больше других в нем нуждается.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-1

Накануне яркий праздник прошел в Богушевском доме-интернате. В нем проживают 254 ребенка с особенностями развития, большинству из них требуется специальный медицинский уход.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-4

И хотя главная задача таких встреч – поддержать ребят, порадовать их сладкими подарками и просто пообщаться, не лишней бывает и помощь в решении проблем.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-7

Так, Богушевскому интернату передали почти 27 тысяч рублей – здесь на эти деньги закупят новое технологическое оборудование для пищеблока.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-10

Наталья Середенок, заместитель директора Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов:
Вы видите, что наши детки особенные, но, несмотря на это, этот праздник для них самый лучший. Они всегда к нему готовятся. Вы видите, какие у нас украшения. Это все сделано своими руками. Трудились как могли.

Естественно, мы всегда ждем гостей. Мы очень их любим, потому что подарки и атмосфера праздника для наших детей это самое лучшее, что может быть, особенно в Новый год.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-13

Дарья Колесникова, специалист по рекламе производственного объединения «Энергокомплект»:
Мы с данным интернатом дружим уже очень давно. Мы очень любим этих детишек. Они очень открытые, добрые сердцем своим. Мы хотим, чтобы каждый ребенок ощутил праздник, это волшебство, которое должно быть у каждого ребенка.

«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом-16

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# Новый год # общество # Наталья Середенок # Дарья Колесникова # Фотофакт

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