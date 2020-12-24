«Хотим, чтобы каждый ребёнок ощутил праздник». Ребят из Богушевского дома-интерната поздравили с наступающим Новым годом

В преддверии новогодних праздников для всех взрослых это еще один повод окружить вниманием тех, кто больше других в нем нуждается.

Накануне яркий праздник прошел в Богушевском доме-интернате. В нем проживают 254 ребенка с особенностями развития, большинству из них требуется специальный медицинский уход.

И хотя главная задача таких встреч – поддержать ребят, порадовать их сладкими подарками и просто пообщаться, не лишней бывает и помощь в решении проблем.

Так, Богушевскому интернату передали почти 27 тысяч рублей – здесь на эти деньги закупят новое технологическое оборудование для пищеблока.

Наталья Середенок, заместитель директора Богушевского дома-интерната для детей-инвалидов:

Вы видите, что наши детки особенные, но, несмотря на это, этот праздник для них самый лучший. Они всегда к нему готовятся. Вы видите, какие у нас украшения. Это все сделано своими руками. Трудились как могли.

Естественно, мы всегда ждем гостей. Мы очень их любим, потому что подарки и атмосфера праздника для наших детей – это самое лучшее, что может быть, особенно в Новый год.