«Хотела дарить красоту». Учитель ИЗО рассказала, в чём секрет работы с детьми

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Лащевская, учитель изобразительного искусства Средней школы № 8 Слонима:

Поддерживать детей – это самое главное. Если они чувствуют поддержку, они чувствуют уверенность в себе. Я с детства мечтала быть учителем, решила, что хочу быть учителем именно творческим, я хотела дарить красоту детям. Дети чувствуют, насколько крепко ты их любишь. От этого они начинают в ответ дарить свою любовь. Именно в любви и взаимопонимании идет воспитание.

Чтобы дети красиво выглядели на сцене, нужно много вложить. Мне всегда хотелось какой-то неповторимости. Я начала шить костюмы сама, украшать. Белорусская женщина умная, целеустремленная, красивая, патриот своей Родины.