Хорошее и одновременно дешевое топливо - мечта каждого автолюбителя

Ученые всего мира решают проблему перехода на натуральное сырье.

В Аргентине альтернативу нефтехимическим веществам нашли в зерне и сахарной свёкле. Небольшой автомобильный завод в предместьях Буэнос-Айреса специализируется на производстве составляющих биологического топлива.

:Царица полей становится царицей дорог. Зерновые и сахарная свекла снабжают не только пищевую промышленность, но и выступают эквивалентом черного золота. К такому выводу пришли ученые Буэнос-Айреса и на одном из автомобильных заводов развернули проект "Квимика".

Сменяющие друг друга экономические кризисы, высокие цены на нефть, низкий импорт - еще не весь перечень причин, побудивших "Квимику" заняться разработкой биологического топлива. Не оставило без поддержки в трудный момент и государство. Местные власти снабдили компанию правительственной ссудой в 70 тысяч долларов.

На эти деньги мы оборудовали лабораторию. И собираемся произвести целый ряд пробных образцов. Преимуществ у данного проекта много. Баррель нефти стоит 60 долларов, в то время как один литр алкоголя - всего 30 аргентинских песо. В случае положительных результатов, стране не придется импортировать нефть, т.к. будем в состоянии приобрести достаточное количество сами",- отметил президент компании "Квимика" Доминго Гатто.

Проблем с растительным сырьем у компании не будет. Аргентина один из самых крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, посевы зерновых и сахарной свеклы в этом году заметно увеличились. Предпосылки для превращения производства биологического топлива в полноценную отрасль промышленности страны уже очевидны.