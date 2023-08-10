Хорошая зарплата и релевантный опыт. Посмотрели, где летом школьники могут заработать деньги

Новости Беларуси. Почти 2 тысячи школьников с начала лета уже получили первую зарплату в лагерях труда и отдыха центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отработало более 160 отрядов по различным направлениям, в том числе сельскохозяйственные, строительные, экологические и медицинские. Молодых людей знакомят с разными профессиями и рассказывают о производстве.

Подробней в сюжете Юлии Минич.