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Хоккей. Проигрыш ярославскому «Локомотиву» в чемпионате КХЛ минское «Динамо» планирует оспорить в суде

25 октября 2010 12:08
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В третьем периоде матча с ярославским «Локомотивом», который начался при счете 2:1 в пользу минчан, арбитры старались не подпортить праздничное настроение хозяев площадки.

Желая направить ход напряженного поединка в «нужное» россиянам русло удалось путем парочки неоправданных удалений игроков «Динамо». В итоге две ярославские шайбы в третьем периоде были заброшены, когда минчане играли в меньшинстве. После этого поражения пресс-служба хоккейного клуба «Динамо-Минск» объявила о том, что планируется рассмотреть вопрос подачи протеста на судейство в матче.

Следующие три поединка минского «Динамо» будут домашними, однако эти встречи команда Марека Сикоры проведет на «Бобруйск-Арене». Сначала состоится встреча с московским «Динамо», затем с чеховским «Витязем»  и напоследок  рижским «Динамо».

# общество

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