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Хоккей. Капитан минского «Динамо» Йозеф Штумпел выбыл из строя на три недели

09 ноября 2010 14:56
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Об этом сообщил официальный сайт команды.

В третьем периоде матча с «Витязем» игрок чеховской команды упал на ногу Йозефа Штумпела. В результате у словацкого форварда были повреждены связки правого колена.

В этом сезоне Штумпел провел за «Динамо» 23 матча, набрав 17 очков по системе «гол+пас», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отметим, что в чемпионате КХЛ сейчас перерыв, который завершится 17 ноября. В этот день минские динамовцы сыграют на выезде с челябинским «Трактором». Однако, судя по всему, и этот матч, и следующие три гостевые встречи (19 ноября с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, 21 ноября с «Металлургом» в Магнитогорске и 23 ноября с «Атлантом» в Мытищах) Йозеф Штумпел вынужден будет пропустить.

# общество

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