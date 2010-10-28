Хоккей. Департамент судейства КХЛ не удовлетворил претензии ХК «Динамо» (Минск) к арбитражу в матче с «Локомотивом»

27 октября игроки минского «Динамо» в очередном мачте КХЛ уступили одноклубникам из Москвы – 1:3. Встреча проходила в Бобруйске.
В других поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты:
«Нефтехимик» – «Авангард» 3:1
«Динамо» (Рига) – «Витязь» 0:2
«Салават Юлаев» – «Северсталь» 1:4
«Автомобилист» – «Югра» 3:2
«Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» 4:3
«Трактор» – «СКА» 2:4
«Ак Барс» – «Барыс» 2:5
Два следующих поединка минского «Динамо» также пройдут на «Бобруйск-Арене», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».