Хоккеисты из Канады успешно провели атаку на сувенирные лавки

Накануне решающего матча канадские гости посмотрели город и прошлись по магазинам.

Хоккеисты из Канады готовятся к очередной атаке – на этот раз по сувенирным лавкам. Наша съёмочная группа решила выяснить, какие белорусские товары уедут с гостями за океан.

Здесь знают, чем удивить. Все эти шедевры народного творчества для иностранцев — экзотика. Хотя выходец из Канады и в образе нашего зубра узрел родное. Символ Беларуси, как оказалось, и символ Минитопы – родины канадского тренера. Витражная роспись по стеклу и изделия из соломы. И «льняная» витрина долго не отпускала «заморских» гостей. Кухонные наборы, комплекты для чаепития. «Берем точно» – читалось по глазам.

Тони Мил, менеджер хоккейной команды из Канады:

Приятное на ощупь, интересная фактура и натуральное. Качество материалов – высший класс! Эти вещи есть только в Минске, а купив их, мы будем вспоминать о Беларуси долго.

Васильковые мотивы для сторонников кленового листа — форму хоккеист с удовольствием сменил на льняную рубаху. Здесь и головной убор из соломы подобрали на месте. В таком одеянии — фото на память.

С подарками и хорошим настроением. Третий год команда из Канады участвует у нас в рождественском турнире. Громких побед на их счету пока нет, но любители ледовых баталий не расстраиваются.

Керри Гуле, тренер хоккейной команды из Канады:

Победа в турнире не самое главное, главное – впечатления, которыми мы будем жить до следующего турнира. Мы приехали сюда не только, чтобы сыграть в хоккей, а для тог,о чтобы узнать получше белорусскую культуру. Здесь нам нравится.

Большинство игроков в команде канадцев не один раз апробировали белорусский лёд. Но бывший участник чемпионата НХЛ – в любительском хоккее новичок. Да и в Беларусь сейчас приехал впервые.

Дэн Дель Монте, нападающий хоккейной команды из Канады:

Очень большой современный город. Здесь есть на что посмотреть. Я расскажу всем своим знакомым о Беларуси, а в следующем году возьму на турнир своего брата.

В гости со своим телевидением. В составе спортивной команды – наши коллеги-тележурналисты. Готовят фильм о большом хоккее в Беларуси. Его премьеру ждут на экране в Северной Америке.

Кэролайн Эндрюс, представитель медиа-холдинга «The Hockey News»:

Такой великолепный турнир – как Олимпийские игры! Я уже вижу, что наш здесь снятый фильм будет интересно посмотреть канадцам.

Финальные аккорды Рождественского турнира прозвучат уже завтра. Но эмоции, впечатления и подарки ещё долго будут напоминать участникам об этой встрече.