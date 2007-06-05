Ход тестирования протестируют

В центре внимания госкомиссии - вступительная кампания.

5 мая в столице прошло организационное заседание по контролю за подготовкой и проведением экзаменов.

Участники подвели итоги минувшего года, а также определили задачи на вступительную кампанию-2007. Особое внимание - контролю за проведением централизованного тестирования, а также вузам, где будет проводиться третий так называемый внутренний экзамен. Напомним, тестирование пройдет с 12 по 28 июня.

В Беларуси необходимо усилить контроль за регистрацией для участия в централизованном тестировании. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Анатолий Рубинов. Он возглавляет государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Ее заседание состоялось в Комитете Госконтроля. В нынешнем году для участия в централизованном тестировании зарегистрировались более 200 тысяч человек. В прошлом году их было свыше 170 тысяч.

97 президентских стипендий назначены лучшим студентам государственных вузов и Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации. Соответствующее решение своим распоряжением утвердил Александр Лукашенко. На выплату стипендий из специального фонда главы государства по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделено 97 млн. рублей.

