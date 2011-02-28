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Ход разработки техрегламентов Таможенного союза обсуждают сегодня в Москве эксперты из Беларуси, Казахстана и России

28 февраля 2011 15:19
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Речь идет о применении санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

В текущем году страны Таможенного союза должны разработать и принять 47 первоочередных технических регламентов на важнейшие виды взаимопоставляемой продукции.

Беларусь готовит 9 регламентов. Часть из них комиссия Таможенного союза планирует принять во втором квартале. Причем 26 проектов будут обсуждать публично.

Свое мнение также выскажут специалисты, бизнесмены, представители промышленных предприятий, широкий круг заинтересованных лиц и организаций. Приняв регламенты, страны перейдут на единую базу в техническом регулировании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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