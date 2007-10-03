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Ход коньком

03 октября 2007 10:38
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К зиме в каждом районе столицы появится более 170 временных ледовых площадок.

Специалисты учли и капризы погоды. Если снега не будет, в столице дополнительно к закрытым ледовым аренам - будут работать два открытых  катка с синтетическим покрытием: на проспекте Победителей и в парке 900-летия Октября.     

Специалисты уже продумывают режим работы этих спортивных объектов. Кроме традиционного проката коньков, пунктов общественного питания и музыкального сопровождения в этом году минчанам предложат  воспользоваться услугами  профессиональных тренеров. Они будут помогать желающим освоить коньки.

# общество

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