В Беларуси стартует акция "Беларусь против табака". Она проводится в соответствии с Национальной программой демографической безопасности и в рамках Всемирного дня без табака, который по традиции отмечается в последний день весны.

Главная цель акции - профилактика заболеваний, связанных с табакокурением, и пропаганда здорового образа жизни среди населения. В нынешнем году они пройдет под лозунгом "Хочешь жить - бросай курить!!!". Согласно статистике, ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирает более 4 млн. человек. В Беларуси эта цифра превышает 15 с половиной тысяч. Именно борьба с этой вредной привычкой - наиболее перспективное направление в профилактике онкологических заболеваний.