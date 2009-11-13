Хочешь следить за второй половинкой через SMS?

Это очередной вид мошенничества, который грозит списанием денег с телефонного счета и заражением компьютера разнообразными вирусами, превращающими его в источник рассылки спама.

Появляется все больше сайтов, предлагающих «отследить» через спутник местонахождение человека по номеру его мобильного телефона, прочитать все его входящие и исходящие SMS и узнать, с кем он общался по телефону в течение дня.

Спам представляет собой рекламу сайтов, которая автоматически рассылается по адресам электронной почты, системам мгновенного обмена сообщениями (к примеру, ICQ), появляется в ЖЖ-блогах, на страницах пользователей «В контакте» и других социальных сетей, пишет NEWSru.com.

На главных страницах предлагающих «пошпионить» сайтов бывают размещены логотипы крупнейших компаний мобильной связи, с которыми якобы согласовано предоставление данных «шпионских» услуг. Наивным и любопытным пользователям любезно предлагают немедленно ввести в ячейку интересующий номер телефона и нажать кнопку «Проверить». Не исключено, что результат «слежки» будет соответствовать ожидаемому. Однако якобы перехваченные SMS типа «Мой придурок сваливает в командировку, приезжай в пятницу!» или «Милый, это был прекрасный вечер, а теперь я еду к своему козлу» — не что иное как текст, сгенерированный программой.

При этом в «соглашении», с которым можно ознакомиться, нажав на соответствующую ссылку (как правило, внизу страницы; возможно, очень мелкими буквами), прописано, что, нажав на кнопку выдачи результата, пользователь автоматически выражает согласие с условиями этого самого «соглашения». Они же, как правило, таковы:

- доступ к услугам предоставляется на платной основе;

- владельцы сайта не несут ни за что никакой ответственности, включая все возможные убытки, потери и риски пользователя;

- предлагаемый сервис является шуточным, игровым.