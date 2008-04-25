Хлебозаводы Минсельхозпрода увеличат выпечку пасхальной продукции вдвое

Существенно возрос и ассортимент представленных куличей, пирогов и кексов – от 30 до 50 наименований.

Вес изделий также различный – от 100 граммов до килограмма, причем многие из них изготовлены по эксклюзивной рецептуре. Каждый хлебозавод проводит дегустации и выставки-распродажи. Сладкая пасхальная продукция упакована в термостойкую пленку, красочные бумажные коробки с пасхальной символикой. Изделия в широком ассортименте уже поступили в продажу.

Кулинарные изделия, по специально разработанной к пасхе рецептуре, уже поступили в продажу. Стоимость в зависимости от веса колеблется от 3 до 6 тысяч рублей. Подготовлены также праздничные упаковки и этикетки.

