Хлеборобы на старт! (ВИДЕО)

В Беларуси дан старт уборочной компании 2009 года.

Убраны первые тонны хлеба урожая-2009. Старт нынешней страде дан в южных регионах Гомельской области: к уборке приступили хозяйства Брагинского района. Хлеборобы настроены оптимистично.

Зерно практически готово, влажность всего 25%. Этого момента Василий Сницеренко с нетерпением ждал долгие месяцы. Первым в стране начать уборку хлеба ответственно, но комбайнеру с двадцатилетним стажем не терпелось опробовать еще и новую машину. В этом году он получил самый современный белорусский комбайн. Для них обоих сегодня первый бой.

К нынешней уборочной в этом хозяйстве полностью обновили парк комбайнов. На полях сегодня работают 7 машин, самой старой всего 5 лет. А поэтому убрать последний гектар хлеба планируют ещё до начала августа. Помешать этому может только погода, других причин нет.

Радует комбайнеров и урожай. Только вышли, а уже два бункера намолотили. Здесь на поле, с бальностью земли равной 18-ти, 50 центнеров с гектара еще не собирали. Так что настроение у комбайнеров приподнятое.

В этом году такой хороший урожай выращен не благодаря, а вопреки погоде. И это заслуга высокой агрокультуры. Сегодня смело можно констатировать в белорусском сельском хозяйстве коренным образом изменились технологии.

И все же дожди внесли свои коррективы. Из-за жаркого и влажного июня хлеборобы Гомельщины могут недосчитаться 15% урожая. Но то, что сейчас есть на полях по оценкам специалистов никак не меньше рекордного урожая 2008-го года. Планируется, что уже в течении следующей недели к уборке приступят большинство хозяйств региона.