Хиросима и Нагасаки претендуют на проведение Олимпиады-2020

Мэры японских городов Хиросима и Нагасаки Тадатоси Акиба и Томихиса Тауэ объявили в воскресенье, что планируют подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2020 года.

Ранее Акиба уже выступал с подобной инициативой. В частности, на сентябрьской конференции в Мехико, посвященной борьбе с распространением ядерного оружия, он предложил сделать 2020 год крайним сроком для уничтожения всех ядерных арсеналов в мире. Согласно его идее, успех этой кампании можно было бы отпраздновать проведением Олимпиады в городах, наиболее сильно пострадавших от атомного оружия.

Как отмечает Agence France-Presse, правила Международного олимпийского комитета (МОК) не предусматривают проведение игр в двух городах одновременно. Тем не менее, добавляет агентство, один раз все же было сделано исключение: во время летней Олимпиады 2008 года в Пекине соревнования в конных видах спорта проводились на территории Гонконга, напоминает NEWSru.com.

По данным AР, помимо Хиросимы и Нагасаки другими городами, выразившими интерес к проведению игр 2020 года, стали Стамбул, Будапешт и Дели. Будет ли подавать заявку Токио, пока неизвестно. Решение о том, где пройдет Олимпиада, будет принято в 2013 году.