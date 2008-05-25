Химики отмечают свой профессиональный праздник

В этом году, символом праздника стал 43-й элемент таблицы Менделеева – технеций.

Он отмечается с 1965 года, в последнее воскресенье мая. Как показывает практика, выпускники химических факультетов востребованы в промышленности, науке и бизнесе.

В профессиональный праздник специалисты института физико-органической химии презентуют новую разработку – установку для получения капиллярных мембран. За хитрым названием – нехитрая технология. Из жидкости – в гель, из геля – в полимерные трубки. Они служат своеобразным фильтром для очистки воды. Применяются и в промышленности, и для бытовых нужд.

В мире используется масса способов водоочистки. Белорусские ученые сделали упор на качество и экономичность. Подобная установка будет смонтирована на предприятии концерна "Белэнерго". Уже подписаны контракты с Китаем и Саудовской Аравией.

А вот предприятиям концерна "Белнефтехим" рынки сбыта стабильно обеспечены. Продукция таких гигантов, как "Полимир", "Полоцк-Стекловолокно", Лидская лакокраска на складах не залеживается. В прошлом году экспорт удобрений, полиэтилена и химических волокон возрос в разы.

В 2007-м предприятия химической отрасли освоили инвестиций на 2,5 триллиона рублей. В этом году сумма увеличится до 3-х триллионов. "Белнефтехим" планирует построить 15 новых производств, а до 2010 года реализовать 20 крупных проектов.

