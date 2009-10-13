Хэллоуин в США под угрозой из-за нехватки тыкв

Причиной этому стали обильные весенние дожди, погубившие посадки тыкв в некоторых частях страны.

Фермеры опасаются, что им придется вместо традиционной тыквы предлагать детям горлянку (бутылочную тыкву), пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Washington Times.

Светильник, изготовленный из тыквы с зажженной внутри нее свечей, в настоящее время является неизменным атрибутом Хэллоуина, древнего кельтского праздника, который на Западе широко отмечают 31 октября. Продавцы опасаются, что горлянки, обычно используемые для изготовления сосудов и сильно отличающиеся от традиционной тыквы по форме, не вызовут у детей энтузиазма.

В частности, на нехватку тыкв жалуются фермеры и торговцы в Вирджинии, Пенсильвании и штатах Новой Англии. Кроме Хэллоуина, под угрозой оказался еще один осенний праздник - День благодарения, отмечаемый в США в четвертый четверг ноября. В День благодарения традиционным блюдом является тыквенный пирог, а скудный урожай в Иллинойсе - лидере страны по производству тыквы - обещает сделать тыквенные консервы дефицитом.