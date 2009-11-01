Хэллоуин в Белом доме: Мишель Обама в роли Женщины-Кошки

Первая леди Америки Мишель Обама по случаю Хэллоуина перевоплотилась в Женщину-Кошку, постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс — в диснеевского пса Гуфи, а пресс-секретарь президента Роберт Гиббс — в Дарта Вейдера из эпопеи «Звездные воины».

Гостями Барака Обамы, который предпочел в этот день остаться в привычном виде, были две тысячи детей из школ столичного округа Колумбия и соседних штатов Мэриленд и Виргиния. Президент был одет в повседневную одежду, клетчатую рубашку и черный свитер. Первая леди, наряд которой больше соответствовал духу праздника, была в кофте леопардовой расцветки. Она также надела кошачьи ушки (Женщина-Кошка), подвела черным цветом глаза, волосы собрала в пучок и надела на одну руку множество золотых браслетов.

Ради праздника преобразились сады Белого дома — там появились три гигантские тыквы, каждая весом не менее 450 килограммов, и множество тыкв поменьше. С самого здания резиденции свешивался гигантский паук. Из окон первого этажа выглядывали два гигантских глаза, передает NEWSru.com.

Президенту и первой леди праздновали Хэллоуин дважды — первый раз с детьми, а второй с семьями военнослужащих и детьми сотрудников Белого дома.

На втором празднике признанной звездой стала Сьюзан Райс. Костюм Гуфи произвел столь сильное впечатление на президента, что он, смеясь, просил журналистов не фотографировать ее в таком виде.