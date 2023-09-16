Хедлайнер – «Иванушки International». Что интересного будет на «Дожинках» в Солигорске?

Новости Беларуси. Праздник тружеников села – областные «Дажынкі-2023» – принимает 16 сентября Солигорск. С самого утра в город съезжаются хлеборобы со всего столичного региона, чтобы отметить окончание уборочной страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории города развернется более двух десятков тематических площадок. В центре откроется масштабная выставка отечественной сельхозтехники, ярмарка и каравайная площадка – все районы Минской области представят пироги и снопы нового урожая.

Перед зданием «Беларуськалия» можно будет полюбоваться необычными картинами из овощей, фруктов и природных материалов, а еще оценить самобытные костюмы «Житниц».

Домашний хлеб и сувениры ручной работы предложат гостям в «Городе мастеров», который разместится в Парке четырех стихий.