Хаос в Кыргызстане: по стране продолжаются погромы

Ситуация в Бишкеке и его окрестностях к вечеру обострилась из-за хулиганов-погромщиков и протестов милиции, которая отказывалась выполнять свои обязанности по поддержанию правопорядка. Толпы агрессивной молодежи практически беспрепятственно проводят стихийные набеги на земли и чужие дома, пытаясь захватить их. По последней информации в город ввели БТРы.

Говорят, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. И раньше, видимо, было именно так. Впрочем, новейшая история кыргызских «революций» тоже повторилась, но оба раза в виде трагедии.

Начавшиеся 7 апреля кровавые беспорядки в Бишкеке, уже унесшие жизни свыше 80 человек, не стихают до сих пор. Сегодня бесчинствующая толпа, пытаясь захватить земельные участки в пригороде кыргызской столицы, вновь привела в свое оправдание железные аргументы в виде арматуры. И окончательно взять ситуацию под контроль и заявить, что это последний всплеск насилия в стране все еще не может никто. Ни прежние власти, ни временные, ни тем более сами неконтролируемые...

Алмаз Атамбаев, исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана:

– Реформ много, но в первую очередь – это наведение порядка и борьба с коррупцией. Слишком много воров, слишком мало порядка.

При этом эксперты отмечают, не одна собственно кыргызская сила полностью не ответственна. И системные проблемы в Кыргызстане появились не 7 апреля, и уличными боями с милицией решить их, очевидно, причем очевидно всем, невозможно. А значит, за цветочными беспорядками следует в первую очередь искать крупные ягоды сил вторых и даже третьих.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЭКООМ:

– Развитие событий показывает о весьма серьезной степени влияния Российской Федерации на состояние дел в Киргизии.

Следовательно, и решать кыргызский вопрос явно придется силами большими нежели те, которыми сегодня располагают кыргызы.

Наталья Козыренко, политолог:

– Организации, в этой ситуации, готовы помочь экономически, они готовы прислать своих наблюдателей на демократические выборы. Да, безусловно, это помощь. Особенно материальная помощь сейчас необходима государству в силу того, что помимо политического, это и экономический кризис. Всякий переворот влечет за собой политический, экономический, социальный кризис. Поэтому мировое сообщество не может остаться в стороне. В данной ситуации, оно, скорее всего, предъявит помощь.

Даже привычно более либеральное и неформальное российское интернет-сообщество видит выход из кризиса скорее в четком следовании закону.

Форум интернет-издания Росбалт:

Правительства в Киргизии, очевидно, нет, попытки милиции результатов не дадут и «все само собой успокоится?

Форум интернет-издания Газета.РУ:

Устроили переворот, назначили себя новой властью. с точки зрения любого права – они хунта. Если проведут выборы, как обещано, через полгода, тогда уже новая легитимная власть будет устанавливать порядки.

Рано или поздно возвращать ситуацию в правовое русло придется. Как отметил Президент Беларуси, ряд других политических лидеров, выборы с участием всех вовлеченных в политический процесс сторон, в том числе и опирающегося на значительную долю электората Курманбека Бакиева, это как раз выход. Вероятно, единственный и очевидно оптимальный. Времени на внутри и внешнеполитические дрязги больше нет. Ведь история повторяется.

Глеб Лавров, Ольга Макей, телекомпания СТВ.