Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень тёплые отношения, и вас он сильно уважает

Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, немаловажную роль в белорусско-китайских отношениях играет личностный фактор. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин давно и открыто общаются. Заданный ими тренд распространяется на всю вертикаль. Концепция развития наших стран в очень многом схожа.