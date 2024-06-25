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Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень тёплые отношения, и вас он сильно уважает

25 июня 2024 18:11
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Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень тёплые отношения, и вас он сильно уважает-1

Конечно, немаловажную роль в белорусско-китайских отношениях играет личностный фактор. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин давно и открыто общаются. Заданный ими тренд распространяется на всю вертикаль. Концепция развития наших стран в очень многом схожа.

Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень тёплые отношения, и вас он сильно уважает-4

Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета:
Действительно, вас с господином Си Цзиньпином связывают очень теплые отношения, и вас он сильно уважает. Эта поддержка, тот уровень взаимопонимания между нашими странами – мы действительно это можем прочувствовать. Концепции Беларуси и Китая очень похожи. Белорусы выступают единым фронтом, чтобы внести вклад в развитие своей страны, и китайцы делают то же самое.

Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень тёплые отношения, и вас он сильно уважает-7

Александр Лукашенко:
Мы ценим этот визит еще и потому, что он происходит в канун 80-летия освобождения Беларуси от фашистов. Всегда в военном параде у нас принимали участие представители КНР, военные представители. Мы очень благодарны вам за то, что вы отзываетесь на наши просьбы и принимаете участие в различного рода культурных мероприятиях. Мы в долгу не останемся, мы сегодня готовим очень серьезную программу, с которой наша молодежь приедет в Китай и представит не только белорусскую, но и славянскую культуру в КНР.

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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