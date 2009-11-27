Хамадун Туре стал почетным профессором БГУ

Специальный диплом генеральному секретарю Международного союза электросвязи вручили в главном вузе страны.

Хамадун Туре известен своим вкладом в развитие связи на мировом уровне. Диплом БГУ он получил за развитие международного сотрудничества вуза с учебными исследовательскими учреждениями. Партнёры заложили прочный фундамент отношений более года назад, во время визита Туре в Беларусь.

Cергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Мы обсудили несколько направлений, в том числе и развитие образовательных сетей, вхождение в европейские сети. Для БГУ и для всех университетов это очень важное направление