Прямой эфир

Хамадун Туре стал почетным профессором БГУ

27 ноября 2009 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Специальный диплом генеральному секретарю Международного союза электросвязи вручили в главном вузе страны.

Хамадун Туре известен своим вкладом в развитие связи на мировом уровне. Диплом БГУ он получил за развитие международного сотрудничества вуза с учебными исследовательскими учреждениями. Партнёры заложили прочный фундамент отношений более года назад, во время визита Туре в Беларусь.

Cергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:
Мы обсудили несколько направлений, в том числе и развитие образовательных сетей, вхождение в европейские сети. Для БГУ и для всех университетов это очень важное направление

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 ноября 2009 14:44

Великобритания переселяет чиновников в провинцию

27 ноября 2009 14:11

Крупное коррупционное преступление в Гомельской области

27 ноября 2009 13:02

Ни одного случая атипичной пневмонии не зафиксировано в Беларуси