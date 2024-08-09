Гжелец: Союзное государство может послужить примером того, как стоит выстраивать взаимоотношения

Такое мнение в интервью телеканалу «Беларусь-1» высказал инженер в области микроэлектроники, который уехал из Польши по политическим мотивам. Как отметил Бартоломей Гжелец в разговоре с нашими коллегами, ему нравятся отношения между Беларусью и Россией.

Бартоломей Гжелец, переехал из Польши в Беларусь:

Построить одну систему на два суверенных государства. Не только на бумаге, но это де-факто. Конечно, очень импонируют мне отношения между государствами. В Евросоюзе этого нет, и я думаю, что не такой тоже план был создания ЕС. Что касается санкций и Союзного государство, как бы Россия и Беларусь вместе противостоят. Видно, что это работа совместная в гражданской авиации. Что здесь, в Беларуси, будут строить самолет российский. И совместно комплектующие будут здесь производить, будут в России собирать. Видно, что много таких проектов существует, но будет больше.

В интервью молодой человек дает оценку действиям польских политиков, приводит примеры насаждения чуждых идеалов и ценностей польскому народу, размышляет о миграционной политике, а также делится своими впечатлениями о нашей стране.