Г.Василевич: Экскурсии по тюрьмам помогут бороться с коррупцией

Экскурсии по местам лишения свободы, организованные для руководителей ведомств, наиболее подверженных коррупционным рискам, могут помочь в борьбе с этим видом правонарушений — такое мнение высказал генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Генпрокурор заявил, что необходимо не только усиливать надзор, но и делать борьбу с коррупцией более эффективной. Он предложил разрабатывать не только республиканские, но и отраслевые и региональные программы по борьбе с коррупцией. В предупреждении этого вида правонарушений должны участвовать и местные органы власти. Следует исключить бюрократический подход и действовать реально. Не лишним будет и разработка локальных антикоррупционных программ на стратегически важных предприятиях, можно создавать и соответствующие службы безопасности.

По мнению Григория Василевича, борьбе с коррупцией не хватает гласности. В частности, можно ввести такую практику, когда виновные лица не только смогут возмещать причиненный ущерб для получения условно-досрочного освобождения, но и в обязательном порядке публично раскаиваться. Таким образом можно психологически воздействовать на потенциальных коррупционеров, считает генпрокурор.

Он предложил также шире использовать экономическую амнистию. Конечно, она не должна быть в виде всепрощения, но определенным лицам, совершившим коррупционные преступления, можно давать шанс начать с нуля, передает БЕЛТА.

Что касается разрабатываемых законодательных актов, то нужно более взвешенно оценивать последствия от их принятия. Следует проводить антикоррупционную экспертизу законов с привлечением в первую очередь финансистов и экономистов, а не только юристов.

В Беларуси за 11 месяцев текущего года к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено более 2,6 тыс. человек. Как отметил генпрокурор, львиная доля коррупционных правонарушений выявлена сотрудниками МВД. Большая часть подобных преступлений связана с взятками, злоупотреблением служебными полномочиями и служебными подлогами. К сферам, наиболее подверженным коррупционным рискам, Григорий Василевич отнес торговлю, сельское хозяйство, строительство, промышленность и систему госуправления.