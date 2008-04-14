ГУВД столицы проводит операцию "Арсенал"

Добровольно сдать незарегистрированное оружие минчане смогут в течение этой недели. Цель - предотвратить преступления с использованием огнестрела и взрывчатых веществ.

Напомним, лица, добровольно сдавшие любые виды оружия к уголовной ответственности привлекаться не будут. А владельцам нелегального арсенала, которые не собираются с ним расставаться, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.



С начала года в добровольном порядке уже сдано 260 стволов, в том числе 13 - незарегистрированных. Как уверяют правоохранители - процесс сдачи оружия максимально упрощен. Достаточно принести арсенал в ближайшее отделение милиции и написать заявление.



Опыт по своеобразной "амнистии" в сфере незаконного оборота оружия в Беларуси был апробирован в прошлом году. В ходе добровольного "разоружения" было сдано свыше 13 тысяч единиц оружия. Это почти в 10 раз больше чем в 2006-м. Помимо охотничьих ружей приносят и более раритетные экземпляры. Так в прошлом году житель Витебска сходил по грибы и нашел немецкий пулемет.