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ГУВД: по итогам акции 22 июня были оштрафованы 33 участника

24 июня 2011 13:20
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22 июня с 19.00 до 20.00 в несанкционированных мероприятиях в центре Минска приняли участие около 1.500 человек. Сотрудниками милиции проводилась активная разъяснительная работа о нарушении гражданами норм административного законодательства, на что участники несанкционированной акции никак не реагировали и продолжали находиться в месте сбора, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В ходе профилактических мероприятий были задержаны около 200 наиболее активных участников акции, которые для дальнейшего разбирательства были доставлены в территориальные РУВД г. Минска. После установления личности большинство задержанных были отпущены без составления административного протокола.

На следующий день, 23 июня, в районных судах г.Минска состоялось рассмотрение административных дел в отношении 33 наиболее активных участников событий. За нарушение ст.17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Республики Беларусь все они были оштрафованы на сумму от 70.000 до 1.050.000 рублей.

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# общество

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