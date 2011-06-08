ГУВД Мингорисполкома: Благодаря видеозаписям ГАИ выявит, по какой причине автомобили «глохли» на проспекте 7 июня

Вечером 7 июня в Минске на протяжении почти двух часов движение в Минске от площади Якуба Коласа до площади Независимости было сильно замедлено, а на некоторых участках и вовсе заблокировано.

Жанна Тройно, начальник пресс-службы УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Участники этой акции спровоцировали заторовую ситуацию, были нарушены очень многие правила движения. Например, водители стояли в первой полосе проспекта, предназначенной для движения общественного транспорта. Тем самым, создавали помеху. В каждом конкретном случае все будет решаться индивидуально. Конечно, среди участников акции были и случайные водители.

К ним сотрудники подходили и предлагали свою помощь. Если после предложенной помощи машина продолжала оставаться в недвижимом состоянии, подгоняли эвакуатор, и тогда машина вдруг заводилась. Были случаи, когда сотрудники ГАИ начинали толкать машину, и она тоже заводилась. Благодаря видеозаписям Госавтоинспекция сможет выявить, по какой причине автомобили «глохли». Во-первых, этот перекресток оборудован системой видеонаблюдения. Там камеры работают круглосуточно. Во-вторых, прямо на месте мы вели свою съемку.

Виновники акции будут привлечены к административной либо уголовной ответственности, отметила пресс-секретарь.