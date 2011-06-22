ГУВД: Что надо помнить тем, кто поддался на призывы участвовать в незаконных акциях

На сайте ГУВД Мингорисполкома появилось предупреждение участникам акции в Минске.

ГУВД Мингорисполкома:

В последние недели одной из самых резонансных тем для обсуждения являлись так называемые «революции через социальные сети», которые иначе как баловством не назовешь. Однако это баловство начинает перерастать из разряда детских невинных шалостей в нарушение белорусского законодательства с того момента, когда из виртуального мира оно переместились в мир реальный.

С правовой точки зрения результаты виртуальных призывов организаторов «социальных революций» – вполне реальное, прямое нарушение белорусского законодательства. Организаторы призывают молчать или мычать, топать или хлопать – законодательству важен в первую очередь сам факт организации подобных мероприятий.

Организаторы (а правильнее было бы называть их провокаторами), находясь за пределами нашей страны, будоражат молодежь и различными призывами провоцируют ее на массовое нарушение законодательства. Поначалу свои преступные помыслы они тщательно прятали за невинными формулировками, но с каждым днем завуалированные цели проступали всё яснее. В конце концов, провокаторы уже в открытую озвучивают свою главную цель – устроить в Беларуси революцию через социальные сети.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД, запись в ЖЖ:

Данные советы даны не в качестве официальной позиции ГУВД, а как практическое пособие от пресс-секретаря ГУВД для граждан в целях их же безопасности. Поймите, нам самим не нужны конфликты и потом многочасовое разбирательство, да и поломанные судьбы. Мы хотим жить в мире и согласии.

Кто собирается «на плошчу», обратите внимание на посты @InternetRevolt – он в открытую подстрекает вас, но отвечать придется вам!

Если вечером собираетесь «на плошчу», то должны понимать, что акция несанкционированна, и можете быть подвергнуты адм.ответственности!

Как неофициальное (!) лицо дам 11 советов, как вести себя на «плошчы». Каждый пост – по совету. Для вашего же блага.

Обязательно (!) предупредите родителей куда идете – чтобы они знали, где вас искать в случае попадания в милицию.

Обязательно (!) возьмите с собой паспорт – для ускорения разбирательства в РУВД в случае вашего задержания

Алкогольное опьянение – отягчающий вину признак, поэтому ни-ни перед «плошчэй»

Не берите с собой незарег.символики, колюще-режущих, травмирующих предметов

Не берите так всеми любимые объемные рюкзаки – сразу привлечете внимание сотрудников милиции и они проверят их.

Не лезьте с расспросами к сотрудникам милиции и не мешайте им – они при исполнении, закон за это сурово наказывает.

Учтите, что съемки на мобильные телефоны могут стать причиной конфликтной ситуации

Не поддавайтесь провокациям – вы для организаторов «мясо», они будут вас толкать на нарушение законов

В Европе разгоняют водометами, пулями и газом. В Минске – вытесняют. Не доводите ситуацию до «европейской»…

Раз вы на «плошчы» - то вы правонарушитель, со всеми вытекающими. Будьте готовы к задержанию и штрафу по ст.23.34 КоАП

И последнее. Если чувствуете запах «жареного» – сообщите мне в DM ваше Ф.И.О., возраст, местоположение: вдруг помогу чем.

