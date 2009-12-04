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Гуманитарный груз прибудет в Украину сегодня

04 декабря 2009 07:44
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Напомним, Беларусь отправила его 2 декабря. В его составе – аппараты искусственной вентиляции легких, перевязочные материалы, постельные принадлежности, госпитальное белье, антисептики и средства дезинфекции.В церемонии передачи груза примет участие Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев. Во время визита в Киев глава белорусского спасательного ведомства встретится со своим украинским коллегой. Речь в частности пойдет о сотрудничестве в организации и проведении авиационных поисково-спасательных работ.
# общество

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