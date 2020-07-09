Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для ликвидации последствий наводнения получен украинской стороной. Вечером 8 июля в сопровождении сотрудников МЧС помощь доставили во Львов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В результате наводнения наиболее сложная ситуация сохраняется в Ивано-Франковской области. Всего же пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших районах отсутствует газоснабжение, есть перебои с электричеством.

Для ликвидации последствий белорусская сторона передала две электростанции, мотопомпы, пожарные рукава, комплекты индивидуальные защитные и другое спецоборудование. Общая масса переданного груза, который был сформирован буквально за один день, – 30 тонн.