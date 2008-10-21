Гуманитарная помощь из Беларуси прибыла в Кыргызстан

Транспортный самолет "ИЛ-76" вылетел из Минска сегодня утром. На его борту продукты питания и предметы первой необходимости для пострадавшего от землетрясения киргизского населения. Общая стоимость груза 307 миллионов белорусских рублей. Напомним, вечером 5 октября страшное землетрясение унесло жизни 75 человек. Эпицентр его пришелся на юг Киргизии. Там сила подземных толчков достигала 8-ми баллов. Отметим, в этом году Беларусь уже третий раз оказывает международную гуманитарную помощь. Ранее она направлялась в Китай и Таджикистан. А всего с 1999 года мы поддержали различные страны более 20 раз.