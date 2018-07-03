Гулянья под живой аккомпанемент и прогулка на воздушном шаре: как отметят День Независимости в Гродно?

Новости Беларуси. Малая родина с высоты птичьего полета. Так можно обозначить тематику Дня Независимости в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Малая родина с высоты птичьего полета. Так можно обозначить тематику Дня Независимости в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник расширит границы до самого неба – если погода улучшится, всех желающих прокатят на воздушном шаре. А уже на земле встретят с национальным колоритом.
Девушкам студенты-парикмахеры заплетут косы с лентой-вышиванкой. Будет работать караоке с песнями о Беларуси, а еще у всех гостей праздника появится уникальная возможность отправить открытку на свою малую родину.
Галина Буро, СТВ:
Все гулянья в Гродно только под живой аккомпанемент – пешеходная улица Советская превратится в музыкальный Бродвей. Но главная изюминка вечером – впервые в акции «Споем гимн вместе» участвуют разновозрастные хоры.