Губернатор Свердловской области: Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам 2025-го

Потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот. Об этом было заявлено на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Денисом Паслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня межрегиональное сотрудничество занимает все более важное место в укреплении союзной экономики Беларуси и России. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты.

Денис Паслер, губернатор Свердловской области России:

Беларусь была всегда обычно пятой, седьмой страной в торговле Свердловского области с другими зарубежными странами, а по итогу 2025 года заняла третье место. То есть, мы существенно продвинулись в рост на 14-16 %. Миллиард долларов почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Александр Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году, и дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.

Что касается торговых отношений, то сейчас белорусская сторона поставляет в Свердловскую область продовольствие и промышленную продукцию, прежде всего молочные товары и металлоизделия. В свою очередь из российского региона поступают металлопродукция, медная проволока и отдельные виды химического сырья. Вместе с тем стороны нацелены не только сохранять нынешнюю динамику, но и заметно наращивать экономические объемы.