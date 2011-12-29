Губернатор Гомельской области Владимир Дворник поздравил ребят в Речицкой школе-интернате

Новости Беларуси, Речица. Акция «Наши дети», которая проводится 17-й год подряд, на этот раз, пожалуй, самая масштабная. Подарить праздник каждому ребенку помогают и чиновники, и бизнесмены.

Гостей накануне встречали и в Речицкой школе-интернате. С наступающими праздниками ребят поздравил губернатор Гомельской области Владимир Дворник. Каждый воспитанник получил подарок, но больше всего ребятам понравился огромный 12-килограммовый торт. Дети с удовольствием водили хороводы вокруг елки и смотрели сказочную театральную постановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

Для этой категории — социальных сирот, круглых сирот — сегодня делается всё необходимое, чтобы эти люди чувствовали себя достойно, комфортно и выросли в нормальных достойных людей. Поэтому не остаётся незамеченным ни одно направление.