Губернатор Гомельской области Владимир Дворник поздравил ребят в Речицкой школе-интернате

Гостей накануне встречали и в Речицкой школе-интернате. С наступающими праздниками ребят поздравил губернатор Гомельской области Владимир Дворник. Каждый воспитанник получил подарок, но больше всего ребятам понравился огромный 12-килограммовый торт. Дети с удовольствием водили хороводы вокруг елки и смотрели сказочную театральную постановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Для этой категории — социальных сирот, круглых сирот — сегодня делается всё необходимое, чтобы эти люди чувствовали себя достойно, комфортно и выросли в нормальных достойных людей. Поэтому не остаётся незамеченным ни одно направление.