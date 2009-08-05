ГТК снял ограничения на вывоз физическими лицами из Беларуси отечественных товаров

Ранее провоз груза через белорусскую границу сопровождался определенными документами.

Теперь владельцу товара, достаточно иметь при себе чек о легальной покупке данной продукции именно на территории Беларуси. При этом ни количество, ни стоимость вывозимого груза значения не имеет. Главное – чтоб товар был от отечественного производителя. В государственном таможенном комитете считают, что такие меры пойдут на пользу экспорту и продвинет белорусский товар на зарубежных рынках.

– Физическое лицо, в силу определенных обстоятельств, не могло вывезти за пределы республики, например, автомобиль груженый кирпичом. Это в качестве примера. Впредь таможенные органы не будут чинить препятствий для вывоза указанной партии товаров за пределы страны– сказал заместитель председателя государственного таможенного комитета Респубики Беларусь Сергей БОРИСЮК.