ГТК: в Беларусь пытались провезти рейсовым автобусом товары на 1,2 млн рублей

В ходе проведения спецмероприятия на белорусско-российском участке границы, целью которого является защита внутреннего рынка, Оперативная таможня установила факт незаконного ввоза в Беларусь различных товаров общей стоимостью 1,2 миллиона рублей. Об этом информирует официальном Telegram-канал ГТК Беларуси.

С территории Российской Федерации в адрес физического лица следовало порядка 17 тысяч единиц товаров: одежда, обувь, чехлы, сумки, столовые приборы и другие. Перемещение осуществлялось в багажных отделениях и прицепе рейсового автобуса.

Документы на транспортировку товаров отсутствовали, отсутствовала на них в том числе маркировка контрольными знаками. Соответственно, не планировали товары доставлять до вручения физическим лицам в места контроля, что предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь Nº 297.

В отношении белорусского юрлица, владеющего рейсовым автобусом, начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12, 13.24, 13.36 КоАП Беларуси. Санкциями всех статей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фото: ГТК Беларуси.